Дорога к спасению: раненных в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта

Главное событие в зоне ближне-восточного конфликта сейчас разворачивается на границе Египта и Сектора Газа. Через КПП «Рафах» из Газы начали выпускать палестинцев с двойным гражданством и сотрудников международных организаций. Всего это более 500 человек. Также в эти минуты через контрольно-пропускной пункт в Египет впервые с начала эскалации конфликта начали въезжать машины скорой помощи. Они эвакуируют из Газы раненых и тяжело больных.

Больше 80 пациентов доставят в госпиталь в египетском городе Шейх-Зувейд недалеко от погранпункта и в больницы Каира. Все подробности у корреспондента Мохаммеда Бельбесси.

«Боевые действия между ХАМАС и ЦАХАЛ идут всего в километре от места, где я нахожусь. При этом не прекращаются авиаудары. Израиль утверждает, что бьет по объектам ХАМАС. Но, как мы видим, гибнет прежде всего мирное население. Одна из ракет ударила в лагерь беженцев Джебалия», — передает журналист.

Дома, которые тут стояли, разнесло в пыль. Все, кого не задело взрывом, первыми бросились спасать остальных. Но, судя по всему, помогать здесь больше некому.

Здесь жили палестинцы, которые и так остались без крова. Они эвакуировались сюда в надежде спастись от бомбардировок. Точно неизвестно, сколько именно людей погибло в результате только одного этого удара. К этой минуте сообщается более чем о 100 жертвах.

Так называемый индонезийский госпиталь находится ближе всего к Джебалии, буквально через улицу. После очередного авиаудара все палаты переполнены. Большая часть раненых — это дети, многие в очень тяжелом состоянии.

«Их сотни. И погибших тоже сотни. Они просто были дома — дети, женщины старики. Мы понятия не имеем, что делать. Видите, раненые повсюду», — говорит врач Суаб Идаис.

Те, кто пришел в Джебалию, сделали это, подчинившись предписанию Армии обороны Израиля. ЦАХАЛ потребовал, чтобы люди покинули Газу на время, пока израильтяне проводят операцию против ХАМАС.

Сейчас беженцы хотят как можно скорее покинуть и сам лагерь. Проблема в том, что бежать некуда — ключевые трассы перекрыты, с севера, юга и востока от Джебалии ведутся боевые действия.

Кстати, в ЦАХАЛ признали, что ударили по Джебалии. Но военные утверждают, что уничтожили тренировочный полигон ХАМАС и ликвидировали высокопоставленного лидера палестинской организации. Те, кто живут в Джебалии, говорят, что никакого полигона там не было. Только беженцы.