«Неудобное положение»: как аборты помогли демократам в США победить на выборах

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Рита Миронова
Рита Миронова 22 0

Губернатор Вирджинии Янгкин проиграл выборы в Генеральную ассамблею

«Неудобное положение»: как аборты помогли демократам в США победить на выборах

Фото: www.globallookpress.com / mt7

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Попытка ограничить права женщин привела к политическому фиаско.

Демократы в США внезапно победили республиканцев благодаря абортам. Как пишет издание EADaily, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин потерпел поражение на выборах в Генассамблею после того, как заявил, что хочет провести запрет на аборты.

Политолог Малек Дудаков заявил, что республиканцы надеялись победить, воспользовавшись кризисной ситуацией в США. Но тема абортов перечеркнула все их планы, затмив собой низкий рейтинг президента Джо Байдена и кризис преступности и миграции.

«Теперь на Байдена резко усилится давление с требованием уйти с выборов, пока есть время. Впрочем, сам он делать это отказывается, ставя демократов в очень неудобное положение. Республиканцам же нужно как-то переформатировать свою повестку по абортам», — отметил Дудаков.

При этом Дональд Трамп, продолжил он, и вовсе устранился от этой темы. Он пообещал отдать данный вопрос на откуп каждому штату.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с чего начал свою работу новый спикер Палаты представителей США.

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