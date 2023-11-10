«Последние 30 — самые тяжелые»: в Киеве сравнили конфликт с забегом на «стометровку»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Глава офиса Зеленского Ермак: украинский конфликт закончится скоро и внезапно

«Последние 30 — самые тяжелые»: в Киеве сравнили конфликт с забегом на «стометровку»

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

Читайте нас в: Дзен Новости

Можно ли надеяться, что Украина и ее лидер Владимир Зеленский все-таки предпримут шаги для завершения боевых действий с Россией?

Конфликт на Украине завершится уже скоро, заявил глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук он сравнил ситуацию в стране с забегом на 100 метров.

«Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», — сказал Ермак.

Он также заявил, что никому неизвестно, когда именно украинский конфликт завершится, но тем не менее это может произойти внезапно.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

«Дипломатическая сплетня»: Венгрия заявила о вине США в конфликте на Украине

При этом в марте 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган организовал переговоры в Стамбуле для представителей России и Украины. Тогда даже почти было подписано мирное соглашение, но в какой-то момент Запад надавил на Киев. Экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят считает, что можно было бы предотвратить все произошедшее после визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона в апреле 2022-го на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Дмитрия Пескова, России важно достичь всех целей СВО на Украине.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
Одна удача идет, другую за собой ведет: китайский гороскоп на неделю с 13...

Последние новости

15:26
«Все рухнуло»: как живет Раиса Рязанова спустя три года после смерти сына
15:20
«Последние 30 — самые тяжелые»: в Киеве сравнили конфликт с забегом на «стометровку»
15:12
«Сбыться главному не суждено»: почему Пахмутова так и осталась бездетной
14:59
Неповторимое шоу: какие сюрпризы готовит группа «Пикник» в новом туре
14:57
«От 70 до 500 тысяч»: почему компании не могут найти новых сотрудников
14:41
Попал в психбольницу и ушел из театра: взлеты и падения в биографии Виктора Сухорукова

Сейчас читают

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
Умер астронавт, командовавший первым облетом Луны
«Вытаскивает на танке»: Сергей Бурунов назвал себя домоседом
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд