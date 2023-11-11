Киевскому режиму придется принять горькую правду.

Запад не оставляет надежд включить Украину в состав НАТО. С новым заявлением на эту тему выступил экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен.

Как Украина может попасть в НАТО

Как сообщает The Guardian, бывший политик провел ряд переговоров с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Пришло время сделать следующий шаг и направить Украине приглашение вступить в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности», — прокомментировал Расмуссен перспективы вступления Украины в оборонительный альянс.

Примечательно, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта. Однако этого можно избежать, если инициировать процедуру вхождения государства без территорий, вошедших в состав России по итогам референдумов. Таким образом, возможно вступление Украины в НАТО, если и страна, и альянс официально признают, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области теперь являются частью РФ.

Это, по мнению экс-генсека, будет «сигналом» для России о том, что Европа не собирается отказываться от планов по Украине.

Критика вступления Украины в НАТО

Впрочем, идея вхождения Незалежной в альянс раз за разом критикуется в западной же прессе.

Украина превращается в серьезную проблему для Евросоюза, и пока конфликт будет продолжаться, эта ноша для ЕС будет становиться все тяжелее. Об этом пишет американское издание Politico.

Немецкий политолог Кай-Олаф Ланг сообщил изданию, что геополитические обстоятельства сегодня оказывают давление на Евросоюз, однако вступление Украины в союз обернется негативными последствиями для его функционирования. Именно понимание этого, по его словам, замедляет интеграцию страны в ЕС.

Также зарубежные аналитики уверяют, что Украине придется в любом случае сесть за стол переговоров с Россией. И неизбежно признать, что часть территорий уже не подконтрольны Киеву.

Киевскому режиму придется уступить свои земли России, когда стороны сядут за стол переговоров. Такое будущее предсказал украинским территориям польский полковник Мачей Матысяк. Потеря еще больших территорий — крайне неблагоприятный сценарий для Украины, однако других вариантов у страны не будет, приводит его слова издание Wirtualna Polska.

История конфликта между Россией и Украиной

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Украине военной помощи.