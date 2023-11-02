«Формула мира»: в офисе Зеленского рассказали о допконсультациях с США

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 189 0

В офисе Зеленского согласились на допконсультации по украинской формуле мира

«Формула мира»: в офисе Зеленского рассказали о допконсультациях с США

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На Мальте ранее состоялась встреча по Украине. Ее участники занимались поиском решения конфликта без представителей от России.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о новых переговорах с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Глава госструктуры Андрей Ермак в своем Telegram-канале рассказал, что в рамках беседы обсуждались итоги прошедшей на Мальте встречи, главной темой которой стала киевская «формула мира».

«Провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном», — поделился Ермак.

Глава офиса президента Незалежной уточнил, что стороны признали необходимость проведения дальнейших консультаций. Ожидается, что советники по нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции встретятся дополнительно.

Встреча по «формуле мира» Зеленского состоялась в минувшую субботу, 28 октября. Украинский лидер сообщил, что в ней приняли участие представители более 50 стран. Примечательно, что «мирные» решения по Украине принимались без участия России. Китай также не присутствовал на встрече.

В Москве встречу на Мальте назвали «оторванной от реальности».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пригласил своего американского коллегу Джо Байдена на чаепитие.

Тема:
Спецоперация
2 нояб
Точно в цель: опубликованы кадры уничтожения танка Leopard на запорожском направлении
2 нояб
«Сенсационная ошибка»: как премьер Италии отреагировала на беседу с пранкерами
2 нояб
Темные времена: Папа Римский назвал причину погружения мира в войну
2 нояб
«Продолжение психоза»: Песков ответил на слова Залужного про тупик в конфликте
2 нояб
Такого еще не было: США повержены в шок действиями ВКС РФ на Украине
2 нояб
«Русские смеются»: в США раскрыли настоящую причину коррупции на Украине
2 нояб
«Начинаем втягиваться»: в составе спецназа «Ахмат» создан отряд «Камертон»
2 нояб
«Специально выждали паузу»: Захарова об ударе ВСУ по группе журналистов в Донецке
2 нояб
«Москва подает сигнал»: Зеленского предупредили о больших изменениях на Украине
2 нояб
«Он повелся»: почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией
+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.28
1.26 98.44
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:32
Лидер Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
14:26
«Итальянский случай»: пранкеры Вован и Лексус привели подробности разговора с Мелони
14:18
Точно в цель: опубликованы кадры уничтожения танка Leopard на запорожском направлении
14:13
«Формула мира»: в офисе Зеленского рассказали о допконсультациях с США
14:03
Российские банки начали ставить терминалы для приема карт «Мир» в Турции
13:54
«Меня никто не бил»: Салибекова вышла на связь с отеками и бинтами на голове

Сейчас читают

Молодой ведущий: Макаров из «Маски» может заменить 81-летнего Маслякова в «КВН»
Миллер об уходе иностранных партнеров: «А вы знаете, ничего не произошло!»
Шик, блеск: АвтоВАЗ впервые выпустил авто с салоном из натуральной кожи - узнали цены
По завещанию: Владимир Сычев и Лиза Моряк стали владельцами свадебного салона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд