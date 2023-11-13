В США раскрыли правду о реальных проблемах ВСУ

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 33 0

WSJ: ВСУ испытывают колоссальную нехватку боеприпасов и живой силы

В США раскрыли правду о реальных проблемах ВСУ

Фото: Reuters / SERHII NUZHNENKO

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Тема:
Украинский кризис

Официальные лица Украины признают, что новая фаза конфликта будет более успешной для России.

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на то, что у армии наблюдается значительная нехватка боеприпасов и живой силы. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщило издание The Wall Street Journal.

Как передает газета, Россия нарастила боевую мощь и перевела экономику страны «на военные рельсы», в связи с этим очередная фаза конфликта будет неблагоприятной для Украины.

«У них не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников», — поделился член элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

Также журналисты издания в материале отметили, что Москва наладила производство ударных дронов, ракет и танков в большом объеме, у страны гигантские запасы оружия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к гражданам страны и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава российского государства акцентировал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки разрешить конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны Европейского союза и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в ДНР.

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