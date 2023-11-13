Бывшая подруга Мэттью Перри назвала причиной смерти рецидив наркозависимости

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Когда Перри и Кейти Эдвардс встречались, они оба принимали запрещенные вещества.

Бывшая подруга Мэттью Перри назвала причиной смерти рецидив наркозависимости

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Бывшая избранница актера Мэттью Перри Кейти Эдвардс не верит, что он просто утонул в джакузи после остановки сердца. Причина в кодовом слове, которым артист называл себя «под кайфом» — Мэттмен. В подписи к последнему посту в соцсетях (как раз из джакузи) Перри снова использует это прозвище по отношению к себе. Звезда сериала «Друзья» был найден мертвым в воде 28 октября в джакузи около своего дома в Лос-Анджелесе.

Перри и Эдвардс закрутили роман в 2006 году, по словам женщины, оба не раз вместе принимали запрещенные вещества. И имя Мэттмэн доказывает ее точку зрения. Анализы показали, что в крови 54-летнего актера нет следов наркотиков. Однако бывшая подружка сомневается в методах полицейских. Она поспешила поделиться своими переживаниями с журналистами издания The Sun.

«„Мэттмен» появлялся, когда он употреблял и чувствовал себя непобедимым. Я часто была рядом, когда он ловил кайф, и на мои слова, что ему надо бы притормозить, он отвечал: «Нет, я Мэттмен»…. Я не верю, что Мэтью Перри утонул в джакузи — я боюсь, что у него случился рецидив», — рассказала Эдвардс.

Кейти и Перри ходили на собрания «Анонимных алкоголиков», именно там они встретились после очередного своего срыва. За время отношений женщина успела поработать ассистентом знаменитого актера до их разрыва. Мэттью, стоит отметить, в последнее время утверждал, что бросил наркотики.

Ранее 5-tv.ru писал, что вскрылись новые подробности смерти Мэттью Перри.

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