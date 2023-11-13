«В самом разгаре»: во Франции заявили о победе России на мировой арене

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 319 0

LD: обстановка в мире ведет к благоприятному для России исходу

«В самом разгаре»: во Франции заявили о победе России на мировой арене

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Разгоревшийся конфликт между Израилем и ХАМАС, а также общие настроения на Западе из-за ситуации на Украине точно не несут ничего хорошего США.

Последние события в мире серьезно ударили по странам Запада. Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), разгоревшийся конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС и внутренний раскол в США говорят о том, что все ведет к благоприятному исходу для России, пишет французская газета La Dépêche.

В материале отмечается, что с самого начало время играло на пользу России и Владимиру Путину. И сегодня, по словам специалиста по геополитике Кароля Гримо-Потте, победа будет за российской стороной.

«В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что все идет к благоприятному для России исходу», — отметила эксперт.

Гримо-Потте в подтверждение своих слов добавила, что внимание СМИ отвлечено на конфликт между Израилем и ХАМАС, тем временем президенту США Джо Байдену все сложнее доставать деньги для помощи Украине, которая уже потерпела крах. Кроме того, в американском обществе зреет вполне логичный вопрос о переизбрании Дональда Трампа. А он, по словам специалиста, опять же сыграет на руку России.

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Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к гражданам страны и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава российского государства акцентировал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки разрешить конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны Европейского союза и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла возможный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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