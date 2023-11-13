Минус один: сенатор-республиканец Тим Скотт вышел из президентской гонки в США

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Алина Крылова
Алина Крылова 25 0

Сенатор-республиканец Тим Скотт вышел из президентской гонки в США

Минус один: сенатор-республиканец Тим Скотт вышел из президентской гонки в США

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Тема:
Выборы президента США 2024

Американская пресса называла Тима Скотта главным оппонентом действующего президента Джо Байдена. Почему республиканец решил покинуть политическую гонку? И кто станет основным соперником демократа?

Главный оппонент действующего американского президента Джо Байдена, республиканец Тим Скотт заявил о своем решении покинуть гонку за президентское кресло. С соответствующим заявлением Скотт вышел в эфире канала The Fox News.

Сразу после того, как стал известен итоговый список кандидатов на финальную часть выборов, республиканец назывался самым вероятным претендентом на победу. Что в итоге вынудило Скотта изменить мнение и сойти с дистанции — так и осталось неизвестным.

«Я приостанавливаю свое участие в предвыборной гонке», — заявил Скотт, добавив, что слишком поздно осознал — его время еще не пришло.

Сенатор также отметил, что не собирается поддерживать другого кандидата в борьбе за выдвижение от республиканцев. Кроме того, он отверг возможность своего участия в качестве кандидата на пост вице-президента в национальном списке Республиканской партии на 2024 год.

Следующие выборы американского президента должны состояться уже в ноябре 2024 года. Среди уже известных широкой публике кандидатов отметился и Дональд Трамп. В случае, если нынешний глава Белого дома Джо Байден сможет переизбраться на пост американского лидера, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что кредитный рейтинг Байдена упал до негативного.

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