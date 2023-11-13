Илон Маск выступит на российской международной конференции по ИИ AI Journey

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 26 0

EU Reporter: Маск выступит на российской международной конференции AI Journey

Илон Маск выступит на российской международной конференции по ИИ AI Journey

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Мероприятие пройдет 22–24 ноября в Москве.

Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla, SpaceX и соцсети X Илон Маск выступит на российской международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению AI Journey. Об этом сообщается в материале портала EU Reporter. Мероприятие пройдет 22–24 ноября в Москве и будет посвящено науке и последним разработкам в области ИИ, его значения для государства и бизнеса, популяризации среди молодежи.

Предполагается, что решение предпринимателя принять участие на конференции в РФ может быть связано с недавним анонсом запуска его нейросети Grok, которая обещает стать конкурентом ChatGPT. Отмечается, что на конференции также выступят исследователи из Индии, Китая и других стран в рамках трех тематических площадок — наука, бизнес и общество.

«По данным наших источников, миллиардер и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск выступит спикером на предстоящей международной конференции по искусственному интеллекту в России, которая пройдет в ближайшее время — AI Journey 2023», — сказано в публикации.

Модель искусственного интеллекта Grok представила принадлежащая Маску компания xAI. Разработчики описывают нейросеть, вдохновленную романом «Автостопом по Галактике». Она сможет остроумно отвечать практически на все вопросы и, что гораздо сложнее, подсказывать, какие именно вопросы ей будут задавать. «Грока» описывают как бунтаря, которого лучше не использовать тем, кто не понимает юмора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотрудники SpaceX заработали переломы и ампутации из-за Илона Маска.

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