«Была в их возрасте»: как Алсу следит за личной жизнью дочерей

Певица старается быть подругой для своих детей и с понимаем относится к тому, что они не всегда прислушиваются к ее советам в любовных делах.

Алсу старается уберечь дочерей от разбитых сердец, однако верит, что они должны испытать весь спектр чувств в подростковом возрасте. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на престижной премии ОК! Awards «Больше чем звезды» певица поделилась своими методами воспитания.

«Свататься, наверное, рано, но я думаю, что интерес уже есть. Я тоже когда-то была в их возрасте и считаю, что все должно быть в жизни: и влюбленности, и разбитое сердечко. Это же жизнь!» — говорит Алсу.

Однако артистка старается оградить 17-летнюю Сафину и 15-летнюю Микеллу от таких историй. Певица всегда дает дочерям советы в делах сердечных, но понимает, что в их возрасте рекомендации взрослых могут не стать приоритетом перед личными чувствами и желаниями.

«Мы же все не слушаем советы, мы же все должны наступить на собственные грабли. Но я стараюсь быть подругой для своих детей», — рассказала звезда.

Бизнесмен Ян Абрамов сделал предложение Алсу в Париже. В марте 2006 года влюбленные сыграли пышную свадьбу за три с половиной миллиона долларов в Москве.

Осенью того же года у них родилась дочь Сафина, еще спустя полтора — Микелла, а в 2016-м на свет появился сын Рафаэль. Певица пока так и не показала, как выглядит ее наследник.

От появляющихся периодически сплетен, что с ребенком что-то не так, звезда отмахивается и уверяет, что все в порядке. При этом она с радостью делится подробностями его жизни, в том числе увлечениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет сын Алсу, которого скрывают от публики.