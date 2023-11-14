«Игры со смертью»: какие эксперименты в сексе опасны для жизни и здоровья

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 288 0

Сексолог Кульгавчук: пристрастие к садизму в интимной жизни является патологией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bill Ling; ВКонтакте / Евгений Кульгавчук / kulgavchuk; 5-tv.ru

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Попытки разнообразить интимную жизнь могут привести к серьезным последствиям.

В последние пару десятилетий идет процесс популяризации патологий и сексуальных отклонений. Теперь некоторые начинают гордиться тем, что практикуют шибари, БДСМ и другие виды садизма.

Но на самом деле такие сексуальные предпочтения были и остаются патологическим увлечением, ориентированным на разрушение и боль. Об этом 5-tv.ru заявил сексолог Евгений Кульгавчук.

«Истоки этой патологии часто находятся в неблагополучном детстве из-за недостатка любви, эмоционального холода, наказаний, токсичных родителей», — объяснил эксперт.

К этим предпочтениям добавляется не только их практика, но и пропаганда этих видов активности, например, связывание, удушение, порка и прочее. Эти так называемые игры, по словам сексолога, могут приводить к зависимости от подобных видов активности, аналогичной наркотической, ведь страх вызывает выплеск адреналина, который отвечает за выживание.

Но человек ассоциирует это с яркими ощущениями и ошибочно полагает, что эта специфическая активность интересна и впечатляюща. Аналогичный эффект можно вызывать, например, прыжками с парашютом или же стремлением к особо опасным горнолыжным трассам, гонкам на автотрассе на запредельной скорости.

«Все эти игры со смертью рано или поздно могут закончиться трагично — долгожданной встречей с этой смертью. Кто-то разбивается на автомагистрали в расцвете сил, а кто-то может погибнуть, например, от удушья в садо-мазо экспериментах. Эта проблема достаточно глубокая и требует длительной проработки, особенно если зависимости уже сформированы», — отметил Кульгавчук.

По его мнению, зачастую такое поведение может быть противоправным и в буквальном смысле калечить жизнь человеку. Эксперт подчеркнул, что важно также помнить о здравом смысле и о том, что гармоничные и здоровые сексуальные отношения заключаются в том, чтобы делать счастливым того, кого любишь, а не причинять боль себе и ближним.

Норма — это улыбка, флирт, смех, радость. А патология — это слезы, боль, синяки, порезы и прочие увечья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время БДСМ-сессии можно потерять конечность.

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