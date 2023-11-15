Выглядит знакомо. Израиль уничтожает памятники в Палестине

Эфирная новость 44 0

Израильские военные снесли памятник Ясиру Арафату в Палестине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Israel Defense Forces; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Кроме боевиков ХАМАС целью израильской армии стали достояния культурного наследия.

Израильские военные начали избавляться от культурного наследия на Западном берегу реки Иордан. Бульдозером снесли памятник бывшему палестинскому лидеру — Ясиру Арафату. Монумент стоял в лагере беженцев «Тулькарм».

Также израильтяне убрали стелы с изображением экс-главы Организации освобождения Палестины.

В это же время появилось видео, которое показывает масштаб разрушений, нанесенной Израилем в секторе Газа. Единственный роскошный пятизвездочный отель превратился в полуразрушенное здание, непригодное для жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Израиля начала штурм медицинского комплекса в секторе Газа.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
15 нояб
Конец войне в секторе Газа? Израиль и Палестина могут договориться
15 нояб
Армия Израиля начала штурм медицинского комплекса в секторе Газа
14 нояб
«Каждый день выживали»: как вывозили из сектора Газа вторую группу россиян
14 нояб
«Насилие над младенцами, женщинами, детьми»: Турция хочет засудить премьера Израиля Нетаньяху
14 нояб
Оказавшаяся в заложницах шиитов гражданка РФ и Израиля призналась в работе на США
14 нояб
Первая группа россиян вернулась из сектора Газа: как это было
14 нояб
Выступили против воли всего мира: как США приложили руку к смерти мирных жителей сектора Газа
13 нояб
Личная месть Зеленского: почему Украина проголосовала за резолюцию против Израиля в ООН
13 нояб
Наперекор США: Украина неожиданно поддержала незаконность израильских поселений в Палестине
13 нояб
Первую группу россиян привезли в Каир из сектора Газа
+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.26
-0.86 97.78
-0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:47
Потеряла зрение, но все равно стала актрисой: жизнь Натальи Крачковской
8:31
Выглядит знакомо. Израиль уничтожает памятники в Палестине
8:17
«Обречены»: почему спортсмены погибают после завершения карьеры
8:00
Артиллеристы ВС РФ выбили ВСУ из опорного пункта на краснолиманском направлении
7:44
Конец войне в секторе Газа? Израиль и Палестина могут договориться
7:25
В России начали блокировать авто, ввезенные по параллельному импорту: чем это грозит?

Сейчас читают

Кто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции?
Психолог рассказал, как добрым людям не дать сесть себе на шею: выход только один
В Дагестане по поручению Путина создадут город-курорт
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд