Армия Израиля начала штурм медицинского комплекса в сектор Газа

По сообщениям последнего часа от арабских СМИ, ЦАХАЛ начал штурм медцентра "Аш-Шифа" на севере Сектора Газа.

Израильские военные заявили, что они уже вплотную подошли к зданию и даже уведомили медиков о проведении операции, которая, по их словам, не навредит гражданским. Командование Израиля предполагает, что именно в этом больничном комплексе находится большой пункт связи и склад оружия ХАМАС. Пентагон, озвучивая такие же данные, не уточняет, откуда получена информаиця.

«У нас действительно есть сведения, что ХАМАС и палестинский «Исламский джихад» используют некоторые больницы в секторе Газа, включая клинику "Аш-Шифа", для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников», - заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Ответ ХАМАС последовал незамедлительно. Представители группировки заявили, что такие публичные высказывания приводят к эскалации и дают зеленый свет Израилю на жестокие массовые убийства на территории палестинских больниц.

По данным ООН, свыше одного миллиона детей сейчас находятся в секторе Газа. Многие из них пропали без вести или оказались погребены под обломками зданий. Для них сейчас нет ни одного безопасного места. Генсек международной организации Антонио Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность количеством жертв и призвал к прекращению огня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США приложили руку к смерти мирных жителей сектора Газа.