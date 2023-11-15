Больницы в секторе Газа превратились в зону боевых действий

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Совсем недавно ЦАХАЛ штурмовал медцентр «Аш-Шифа» на севере анклава.

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Больницы в секторе Газа стали настоящей зоной боевых действий. В эти минуты ЦАХАЛ штурмует медцентр «Аш-Шифа» на севере анклава.

По заявлениям израильских военных, медики были предупреждены заранее. Только выбраться все равно не смогли.

По разрушенному району с трудом проехали бы машины, если бы было топливо, а десятки лежащих пациентов на себе не вынести, да, по большому счету, и некуда — кругом выстрелы и взрывы. Об обстановке сейчас в крупнейшей палестинской больнице — в материале корреспондента «Известий» Натали Графчиковой.

Врачи и пациенты больницы в панике пытаются укрыться от выстрелов, которые звучат один за другим. Коридоры заполнены ранеными, врачи с трудом оказывают первую помощь, вокруг все в дыму.

Израильские танки окружили медицинский комплекс. Спустя полчаса силы ЦАХАЛ заявили — они находятся внутри.

Столкновения вокруг госпиталя идут уже несколько дней. По данным американской разведки, в подвалах больницы находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС: 200 радикалов и заложники.

«Под этими больницами проложены туннели, и поэтому члены ХАМАС управляют командно-контрольным пунктом из больницы „Аль-Шифа“ в городе Газа. Там хранится оружие, и они готовы ответить на израильскую военную операцию против этого объекта», — утверждает заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

ХАМАС — такие разведданные Пентагона — считает откровенной провокацией. Боевики предложили пятидневное перемирие и обмен заложниками, если огонь в Газе прекратится.

«Мы готовы в любое время освободить женщин, детей и иностранцев в обмен на женщин и детей в тюрьмах оккупационных властей. Конечно, при достижении гуманитарного перемирия, во время которого помощь будет доставлена во все без исключения районы сектора Газа», — говорит представитель пресс-службы движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.

Израиль тем временем продолжает использовать тактику выжженной земли. В эти минуты в здании больницы продолжают греметь взрывы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль уничтожает памятники в Палестине.

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