Трепова* частично признала вину в совершении теракта

Обвиняемая в теракте Трепова частично признала вину
Фото: Ковалев Петр / ТАСС
В рамках подготовки убийства военкора Владлена Татарского она получила сумму в 132 тысячи рублей на криптокошелек.
Обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова* в рамках подготовки убийства военкора Владлена Татарского получила сумму в 132 тысячи рублей на криптокошелек. Об этом сообщает корреспондент из зала суда. Данной информацией поделился прокурор.
Взрыв был произведен дистанционно с эстонской сим-карты, Трепова только привела в боевое состояние взрывное устройство.
Обвиняемая в теракте Трепова частично признала вину.
Теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации военкор скончался, еще 52 человека пострадали.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трепова не прошла тест на полиграфе. Она пыталась обмануть машину — уверяла следствие, что изначально и до последнего момента не знала о взрывчатке в статуэтке.
* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ
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