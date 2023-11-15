Трепова* частично признала вину в совершении теракта

В рамках подготовки убийства военкора Владлена Татарского она получила сумму в 132 тысячи рублей на криптокошелек.

Обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова* в рамках подготовки убийства военкора Владлена Татарского получила сумму в 132 тысячи рублей на криптокошелек. Об этом сообщает корреспондент из зала суда. Данной информацией поделился прокурор.

Взрыв был произведен дистанционно с эстонской сим-карты, Трепова только привела в боевое состояние взрывное устройство.

Обвиняемая в теракте Трепова частично признала вину.

Теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации военкор скончался, еще 52 человека пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трепова не прошла тест на полиграфе. Она пыталась обмануть машину — уверяла следствие, что изначально и до последнего момента не знала о взрывчатке в статуэтке.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ