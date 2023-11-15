Чем завершилось первое заседание по делу Дарьи Треповой*: самое главное

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В Петербурге завершилось первое заседание по делу Дарьи Треповой*

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Из-за действий злоумышленников погиб военкор Владлен Татарский. Обвинение уверена: Трепова* прекрасно знала, что в злополучном «подарке» находится взрывное устройство.

В Петербурге начались слушания по делу о взрыве, который унес жизнь военкора Владлена Татарского и привел к ранениям 52-х человек. На скамье подсудимых — Дарья Трепова*. Следствие уверено, что девушка, хоть она и отрицает вину в теракте, точно знала, на что идет. Уже известно, и сколько ей заплатили и как она готовилась к преступлению. Корреспондент «Известий» Максим Облендер увидел, как сегодня Дарья ведет себя в суде рядом с родственниками пострадавших.

До запланированного заседания меры безопасности у здания суда были усилены. Специальный отряд с собаками и приставы тщательно осматривали каждый уголок. Автозак с Дарьей Треповой, которая была внесена в реестр террористов и экстремистов, подъехал к дверям суда за несколько часов до начала заседания.

Еще один фигурант этого дела, Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову в своей квартире на окраине Петербурга, прибыл на заседание вместе с адвокатом на метро, игнорируя вопросы журналистов.

Журналистам было разрешено запечатлеть несколько минут. Дарья Трепова уже находилась в зале суда, а также там присутствовал Дмитрий Касинцев. В зале также находились пострадавшие и их родственники.

Дарья Трепова вела себя как обычно — молча и без эмоций. Именно она принесла статуэтку, наполненную взрывчаткой, на встречу с военкором, после чего произошел взрыв в кафе 2 апреля на Васильевском острове в Петербурге, в результате которого 52 человека были ранены, а сам военкор Владлен Татарский погиб.

Трепову быстро задержали. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины.

Присутствовавших опросили о возможной видеозаписи заседания, но мнения разделились. Трепова не возражала, но Касинцев отказывался, чтобы его запечатлели на видео или фото. Даже его соучастники не поддержали его в этом. Не менее сложно было и супруге Фомина. Решение было принято: запрет на съемку.

Дело включает несколько десятков томов. За сотрудничество и хладнокровное убийство Трепова получила от своих кураторов 195 тысяч рублей. По последним данным журналистов, эксперты обнаружили у Треповой расстройство личности, тревожность, мнительность и стремление к ярким переживаниям. Однако ничего из этого не помешало ей осознавать свои действия. Кроме того, террористка не прошла проверку на полиграфе.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ

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