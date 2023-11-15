Продюсер Разин не предоставил доказательства прав на песни «Ласкового мая»

Кто будет получать деньги за популярные песни?

Вдова Юрия Шатунова Светлана подала иск о признании прав на 23 песни авторства одного из основателей «Ласкового мая» Сергея Кузнецова. Подробностями судебного заседания поделился адвокат семьи музыканта Сергей Васильев в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Юрий Васильевич Шатунов и Сергей Борисович Кузнецов 1 октября 2019 года заключили договор. Этот договор заключался в моем присутствии. Я доподлинно знаю, что в нем было. На основании этого договора Юрий Васильевич исполнял песни, пока он, к сожалению, скоропостижно не скончался 23 июля 2022 года. Образовалось наследство», — отметил Васильев.

Юрист добавил, что в городе Ставрополь состоялось судебное заседание, по итогу которого было принято решение о переносе слушания. Новая дата — 4 декабря этого года. За это все суд намерен выяснить местонахождение соответчиков. Среди них заявлены Разин, Филатов и World Media Alliance Label inc.

Васильев подчеркнул, что Разин неоднократно заявлял о своих правах на песни. Однако никаких доказательств он не предоставил.

«Сейчас наследники полагают, что господин Разин своими действиями нарушает их права и незаконно пользуется правами на исполнение этих песен, на передачу этих песен, в частности американской компании World Media Alliance Label inc.», — заявил юрист.

Последние годы жизни Шатунов потратил на то, чтобы доказать — он имеет право исполнять хиты «Ласкового мая». Незадолго до смерти артист все же смог убедить суд в своей правоте.

«Все повторяется»: почему Андрей Разин «бросается» на покойных артистов

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за все время судебных тяжб между Разиным и Шатуновым было проведено немало экспертиз предоставленных экс-продюсером документов. Они свидетельствуют о том, что основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов передал еще много лет назад права на хиты группы Разину. Однако представители артиста уверены, что документ — подделка.