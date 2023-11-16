На Пятом канале акция «День добрых дел» для Миланы

ПОЖЕРТВОВАТЬ

День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна семилетней Милане. Девочка страдает от врожденного порока сердца, и как результат у нее — серьезные проблемы с дыханием и бронхами.

Чтобы решить проблему, малышке нужна операция. Чтобы сделать ее семье необходим один миллион сто тысяч рублей. Помочь можем мы с вами. Отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 2222 или наведите смартфон на QR-код — он будет на экране в течение всего сюжета.

Она рисует мечту. В которой — маленькая девочка без устали, дыша полной грудью — гуляет по лесистым горам родного Урала. Но пока — одолеть лестничный пролет — уже победа.

Проблемы с дыханием и бронхами у Миланы — следствие тяжелого порока сердца. Борьба с ним началась с первых мгновений жизни.

«Вот ребенок, почему-то синий. Почему молчит? Для меня был страх, что я ее потеряю. Потом у меня ее резко забрали, и потом, спустя два дня, разрешили пойти. Она была отекшая, опухшая», — рассказывает Екатерина Домрачева, мама Миланы.

За семь лет девочка перенесла шесть операций на сердце. Не раз врачи предупреждали — готовьтесь к худшему.

«Каждый раз смотреть на ребенка, особенно послеоперационно, когда ребенок в капельницах, в датчиках, в мониторингах. Когда лежит аппарат, который подключен к сердцу, который дает разряды, если сердце остановится. При мне сердце и останавливалось. Много раз мы ее чуть не потеряли», — продолжает рассказ мама Миланы.

На последнюю операцию были большие надежды. По прогнозам специалистов, после нее Милана могла бы пойти в детский сад, а потом и в школу. Близкие ждали: вот-вот в жизни девочки появятся долгие прогулки, спорт… Но вместо этого серьезное осложнение — пластический бронхит.

«Тяжелое заболевание, характеризующееся образованием белковых слепков в просвете бронхов. По сути, источником является пропотевающая лимфа, попадающая в просвет через стенку поврежденных лимфатических сосудов», — объясняет заведующий отделом детской кардиохирургии Юрий Линник.

Этот бронхит не вылечить антибиотиками. При худшем сценарии требуется пересадка сердца. Детскими случаями занимаются в США и Израиле, но в обе страны сейчас трудно попасть даже на лечение. Да и дорого. Милане готовы помочь в близкой и братской Белоруссии.

«В Минске делают операции, дети возвращаются в Россию и уже все хорошо. Есть шанс там сделать. Мы туда обратились. Наш врач туда документы отправил, согласие там дали, выставили счет в полтора миллиона», — говорит Екатерина Домрачева.

Несмотря на то, что операция обойдется едва ли не в десять раз дешевле, чем за океаном, у семьи из Верхнего Тагила и таких денег нет. Что могли — накопили, но нужен еще 1 100 000 рублей. Без помощи неравнодушных людей не обойтись.

Сейчас Милана, по сути, заперта дома. Недолгие прогулки на свежем воздухе и никаких подвижных игр. Жить без оглядки на болезнь, как другие дети, для девочки — пока мечта. Но исполнить ее можно нам, всем вместе.