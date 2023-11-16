Юрий Кобаладзе уволился из МГИМО по собственному желанию

|
Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

МГИМО: замдекана журфака Кобаладзе уволился из вуза по собственному желанию

Юрий Кобаладзе уволился из МГИМО по собственному желанию

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

С 14 ноября он не работает в институте.

Из Московского государственного института международных отношений МИД России уволился заместитель декана факультета международной журналистики, профессор Юрий Кобаладзе. Как уточнили в пресс-службе МГИМО, он ушел по собственному желанию.

«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию», — приводит ТАСС сообщение.

При этом сам Кобаладзе не стал комментировать сообщение о своем увольнении. Эту должность он занимал с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик может покинуть занимаемый пост в декабре. Причины не называются. Ожидается, что он займет другое место в системе транспортного комплекса России.

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.46
-1.80 97.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:56
«Не нужны нам Барби» — группа «Фабрика» выступила за исконные русские традиции
16:54
Ряду пациентов в России предложили продлить бесплатное обеспечение лекарствами
16:40
«Встал на очередь на пересадку»: чем был болен найденный мертвым Николай Плявин
16:24
Неадекватная валюта: когда доллар начнет ослабевать
16:17
Типичный инфарктник: как понять, что тебе грозит сердечный приступ
16:10
Суд заочно приговорил к пожизненному сроку организатора нападения под Брянском

Сейчас читают

Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа
Байден сразу после переговоров с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Телефонные мошенники с Украины запугивают россиян
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд