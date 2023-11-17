Провал бизнеса, убийство и смерть внука: пять трагедий в жизни Снуп Догга

Главные несчастья в жизни известного рэпера.

Снуп Догг является, пожалуй, одним из самых популярных и богатых рэперов в мире. В его клипах мелькают дорогие машины, золотые украшения и красивые модели. Однако мало кто знает, что в жизни артиста было немало трагедий. Редакция 5-tv.ru решила вспомнить пять тяжелых испытаний, которые пришлось преодолеть музыканту.

Намеренное убийство или самооборона?

Снуп Догг вместе со своим телохранителем МакКинли Ли был арестован во время работы над альбомом Doggystyle в августе 1993 года. Артиста обвинили в непредумышленном убийстве 20-летнего Филипа Вольдемариама.

Один из свидетелей рассказывал, что артист сидел в черном джипе, когда к нему подошел член конкурирующей группировки. Бандит поднял рубашку и явно намеревался достать пистолет. Однако сделать этого мужчина не успел.

Присяжные посчитали, что рэпер и его охранник, которого, к слову, оправдали сразу же, действовали в рамках самообороны. Однако другие свидетели рассказали, что Вольдемариам получил пулю, когда пытался убежать. Если бы невиновность артиста не была бы доказана, ему бы грозило до 11 лет заключения.

«Они приняли правильное решение, понимаете, о чем я говорю? Это было испытание, которое повлияло на нашу жизнь последние два с половиной года. Я просто пытался понять, буду ли я на свободе, чтобы воспитывать сына», — рассказывал рэпер.

Рэпер едва не расстался со своей женой

Снуп Догг с супругой Шанте Бродус. Фото: www.globallookpress.com / Ringo Chiu

Отношения Снуп Догга и его супруги Шанте Бродус можно назвать одними из самых крепких среди звезд. В 2022 году рэпер и его возлюбленная отметили 25-летие брака романтическим путешествием на Бора-Бора. Однако так было не всегда.

Пара познакомилась в старшей школе, и будущей звезде пришлось немало потрудиться, чтобы Бродус начала встречаться с ним. Молодые люди связали себя узами брака в 1997 году. Однако после семи лет семейной жизни Снуп Догг захотел развестись из-за «непримиримых разногласий». К счастью, паре все же удалось уладить свой конфликт.

Позднее музыкант признавался, что слава развратила его. Однако он смог прийти в себя, когда, вернувшись домой к жене и детям, понял, что ничего лучше этого быть не может.

«Эта музыкальная индустрия затуманит твой взгляд. Но Бог добр, поэтому я понял, что мне нужны жена и дети в моей жизни», — рассказывал артист.

Спустя несколько лет Снуп и Шанте даже повторно принесли клятвы верности друг другу. На торжественную церемонию они пригласили близких людей.

У дочери Снуп Догга диагностировали опасную болезнь

Кори Бродус, дочь Снуп Догга. Фото: Instagram* / princessbroadus

По слухам, еще одной причиной того, что Снуп Догг не стал разводиться со своей женой стала редкая болезнь его дочери Кори. В юном возрасте у девочки обнаружили волчанку. В интервью музыкант с трудом сдерживал слезы, объясняя, насколько «беспомощным» он себя чувствовал.

В 2021 году девушка рассказала, как боролась с опасным заболеванием. По словам Кори, ей приходилось принимать различные лекарственные препараты, что сказалось на ее внешности.

«Я заболела волчанкой в ​​шесть лет, поэтому из-за приема стероидов у меня появился лишний вес. Это сильно ударило по моему здоровью. Я всегда была грустной и подавленной из-за этого», — объясняла дочка рэпера.

Кори также призналась, что пыталась покончить собой. К счастью, этого не произошло. Сейчас 24-летняя девушка чувствует себя лучше, чем когда-либо. Она переосмыслила свою жизнь и прекратила принимать лекарства. Девушка заявила, что поддерживает здоровье натуральными средствами, вроде травяных настоек. Кроме того, она начала тренироваться и пить больше воды.

Внук Снуп Догга умер через несколько дней после рождения

В 2019 году в семье музыканта случилось большое горе. В одной из клиник умер внук артиста. Малышу Каю было всего лишь десять дней. Что стало причиной смерти не уточняется.

Отец мальчика Корд Бродус поблагодарил подписчиков за поддержку в это нелегкое время. Мужчина, написал, что малыш принес в мир любовь и добро.

«Я думаю, что нам был преподан самый большой урок. Мой сын сделал все, что ему нужно было сделать за 10 дней, проведенных здесь, на Земле. Он умер у меня на руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня», — написал убитый горем отец.

Сам артист был немногословен. Он написал в своем блоге, что в самой сложной жизненной ситуации необходимо довериться божьей воле.

Снуп Догг потерял несколько миллионов долларов

С весны 2022-го входил в состав совета директоров киберспортивной команды Faze Clan. В один момент стоимость его активов даже оценивалась в почти семь с половиной миллионов долларов.

Однако стоимость акций после неутешительных финансовых показателей начала резко падать. Рэпер решил не ждать точки невозврата, а по-быстрому продал практически весь свой портфель и вышел из совета директоров. Известно, что в своем распоряжении он оставил ценных бумаг лишь на 53 тысячи долларов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Снуп Догг бросил курить. Актер решил отказаться от вредной привычки после разговора с семьей.

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