Рискованная рокировка: где боевики ХАМАС прячут заложников
Публицист Херш: ХАМАС перевез заложников на юг сектора Газа
Фото: www.globallookpress.com / Atia Darwish
Боевикам ХАМАС удалось провести израильскую армию.
Боевики ХАМАС провернули целую операцию по перемещению заложников, сообщил в новой статье американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
Он, ссылаясь на свои источники подтвердил, что ХАМАС скрывали заложников в больнице «Аль-Шифа». Двое из них были найдены мертвыми. Также в здании больницы обнаружили одежду израильского производства, подгузники, бутылки с молоком. И следы крови. Предварительный анализ показал совпадение с образцами ДНК части заложников. Но это все, что смогли найти военные израильской армии (ЦАХАЛ).
«Израиль считает, что некоторые заложники содержались в комплексе „Аль-Шифа“ в течение двух-трех недель», — сообщил источник журналиста.
Херш пояснил, что заложники уже давно в другом месте — где-то на юге сектора Газа. ХАМАС провернули целую операцию, чтобы скрыть пленных и пошли на всевозможные ухищрения, чтобы обмануть ЦАХАЛ. И у них это получилось.
Боевики палестинского движения воспользовались действиями Израиля, чтобы перевезти пленных во время массовой вынужденной эвакуации местных жителей. Лица боевиков были скрыты повязками, чтобы затруднить опознание при помощи видео с дронов, а внешность части заложников скрыли бинтами, чтобы выдать их за раненых.
В вынужденном переселении из города Газа на юг участвовали также несметные тысячи боевиков ХАМАС и их лидеров, добавил Херш.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Нетаньяху сорвал сделку с ХАМАС по заложникам.
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