Журналист Херш: Нетаньяху сорвал согласованную США сделку с ХАМАС по заложникам

Секретные переговоры между ХАМАС, Израилем и США продолжаются на фоне затянувшейся войны в Газе, сообщил в новой статье американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

Публицист рассказал в своем расследовании о том, что переговоры между сторонами конфликта проходят в Катаре. В состав американской команды входит директор ЦРУ Уильям Бернс, как наиболее опытный чиновник в аппарате президента США.

Херш отметил, что боевики ХАМАС тщательно скрывают заложников от израильской армии, но сторонам, казалось бы, удалось достичь компромисса.

По данным от источников, по предварительному соглашению, ХАМАС готов был освободить пятьдесят женщин и пожилых заложников в обмен на освобождение сотен женщин и девочек-подростков из семей членов формирования. США предложили отпускать матерей вместе с детьми, тем самым увеличив число освобождаемых заложников до 71.

Представители ХАМАС пошли навстречу этому предложению, но уравновесили его своим условием — пятидневном прекращении боевых действий. И премьер-министр Израиля моментально разрушил все наработки.

«Это требование было сразу же отвергнуто Нетаньяху, который продолжал игнорировать растущий гнев семей заложников, митинги и акции протеста которых набирают обороты в Израиле», — написал Херш.

Американский публицист добавил, что Нетаньяху прекрасно осознает, что боевые действия Израиля могут быть квалифицированы как военные преступления, но для него это уже не имеет значения.

Ранее 5-tv.ru передавал позицию МИД РФ, которая объясняет, как США приложили руку к смерти мирных жителей сектора Газа.