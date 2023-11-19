Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Ровеньки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14 0

Три частных дома получили повреждения в результате атаки ВСУ.

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Ровеньки

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Украинские националисты обстреляли поселок Ровеньки в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили три частных дома. У них выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи. На месте работают оперативные и аварийные службы. Пострадавших нет.

Днем ранее, как сообщал 5-tv.ru, ВСУ атаковали инфраструктурные объекты связи в поселке Горьковский Белгородской области дроном-камикадзе. Пострадали два человека. Их госпитализировали с осколочными ранениями нижних конечностей.

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