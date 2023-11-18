Два человека пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе под Белгородом

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 31 0

ВСУ нанесли удар по инфраструктурному объекту связи.

Два человека пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе под Белгородом

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Украинские националисты атаковали инфраструктурные объекты связи в поселке Горьковский Белгородской области дроном-камикадзе. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за этой атаки пострадали два человека. Их немедленно доставили в медицинское учреждение.

«У мужчин осколочные ранения нижних конечностей», — написал губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили склад со снарядами на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

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