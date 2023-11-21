«Ничего не получится»: Песков об угрозах Украины в адрес Путина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Песков: Украина покушалась на Путина словесно много раз, у них не получится

«Ничего не получится»: Песков об угрозах Украины в адрес Путина

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Владимир Зеленский в очередном интервью заявил о «праве защищать свою землю». Что он имел в виду?

Украина неоднократно покушалась на президента России Владимира Путина словесно, однако у нее ничего не получится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украинский лидер Владимир Зеленский в недавнем интервью ответил на вопрос, воспользовалась бы Украина возможностью убрать Путина, если такая представится. Он заявил, что «война» продолжается и Украина «имеет все права защищать свою землю».

«Если вы помните, покушались на Путина словесно много раз из Украины на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет», — прокомментировал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы федерального канала.

Пресс-секретарь Путина заверил, что у киевского режима не получится реализовать такое преступление. У Пескова ничего не вызывает сомнений, что все задачи специальной военной операции на Украине будут достигнуты.

Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу рассказал о потерях ВСУ в живой силе и технике за ноябрь.

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