Однако киевский режим может не рассчитывать на поставку в ближайшее время. Она намечена не на этот год.

Берлин поставит Киеву еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS T-SLM и артиллерийские боеприпасы в рамках очередного пакета военной помощи в размере 1,3 миллиарда евро. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в ходе встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

«Германия пообещала Украине дополнительный пакет помощи с военной помощью на сумму 1,3 миллиарда евро… В пакет входят, среди прочего, четыре дополнительных ЗРК IRIS T-SLM и артиллерийские боеприпасы», — приводит телеканал NTV слова министра.

Это уже третья партия IRIS T-SLM, она будет поставлена в 2025 году. При этом Киев уже получил три системы из первого транша, четвертую отправят этой зимой. Второй планируется в 2024 году.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине пожаловались на сокращение поставок оружия США.