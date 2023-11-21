Не по плану: на Украине пожаловались на сокращение поставок оружия США

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

ABC: поставки снарядов США на Украину сократились на 30%

Не по плану: на Украине пожаловались на сокращение поставок оружия США

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino

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Тема:
Спецоперация Обострение палестино-израильского конфликта

Связывают ли в Пентагоне уменьшение военной помощи Киву с палестино-израильским конфликтом?

Более чем на треть сократились поставки американских снарядов на Украину после начала войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

«Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились „более чем на 30%“ с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа», — говорится в материале.

Запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов сейчас составляют порядка 60-70% от общих поставок Украине. Вашингтон обещал Киеву, что военная помощь Израилю не повлияет на обязательства Штатов перед Украиной, но «это повлияло». При этом в Пентагоне заверили: сокращение поставок не имеет отношения к войне на Ближнем Востоке.

Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Между тем Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джо Байден опубликовал статью, в которой порассуждал о происходящих сегодня в мире боевых действиях. В частности, он заявил: конфликты в Израиле и на Украине обернутся прогрессом в будущем для всех. В МИД России уже отреагировали на статью Байдена.

Тема:
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