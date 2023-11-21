«Будем надеяться»: куда пропала певица Дина Гарипова и что с ней сейчас

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Алексей Панков
Алексей Панков 43 0

Выступление Дины Гариповой посетил китайский консул

«Будем надеяться»: куда пропала певица Дина Гарипова и что с ней сейчас

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Недавнее выступление исполнительницы покорило даже китайского консула.

В филармонии имени Тукая состоялся концерт заслуженной артистки Республики Татарстан Дины Гариповой. Новостью о первом выступлении певицы после перерыва поделилось издание «БИЗНЕС Online».

Знаменитость исполнила романсы, а также популярные песни на различных языках. Фанаты были рады услышать голос любимой исполнительницы, за карьерой которой они следят более десяти лет — еще со времен слепых прослушиваний на шоу «Голос».

«Будем надеяться, что концерт получится красивым и вы получите приятные впечатления от этого вечера», — заявила звезда.

Почитатели таланта исполнительницы не скрывали своей любви к кумиру. После каждой композиции зал взрывался аплодисментами, поклонники постоянно несли к сцене букеты.

Концерт даже посетил консул Китая Сян Бо. Дипломат признался, что следит за творческим путем Гариповой и назвал ее выступление «прекрасным и замечательным».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2022 году у Гариповой родился сын.

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