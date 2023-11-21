Иски общей суммой на 3,6 млн рублей предъявили Треповой* по делу о теракте

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 157 0

На восстановление кафе его владелица запросила 11 миллионов рублей. Какое решение приняла экспертиза?

Иски общей суммой на 3,6 млн рублей предъявили Треповой* по делу о теракте

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Иски общей суммой в 3,6 миллиона рублей были предъявлены Дарье Треповой*, которою обвиняют в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Одна из пострадавших хочет получить от террористки два миллиона рублей. Девушка Майя при взрыве потеряла правый глаз, и ей потребовалась пластика. Деньги необходимы ей для возмещения трат на протез, лечение и дальнейшие операции. Сама Майя проживает в Ставрополе, а в Петербург приехала специально на заседание Второго Западного окружного военного суда.

Оставшуюся сумму — 1,6 миллиона рублей — назначила экспертиза после оценки повреждений кафе. Примечательно, что хозяйка заведения на Университетской набережной хотела получить 11 миллионов рублей на ремонт.

Ранее Трепова не прошла тест на полиграфе. Она пыталась обмануть машину — уверяла следствие, что изначально и до последнего момента не знала о взрывчатке в статуэтке. Позже обвиняемая частично признала свою вину.

Теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации военкор скончался, еще 52 человека пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем завершилось первое заседание по делу Дарьи Треповой.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
20 нояб
Обвиняемую в теракте Трепову* доставили в суд на очередное слушание
15 нояб
Чем завершилось первое заседание по делу Дарьи Треповой*: самое главное
15 нояб
Появились кадры с судебного процесса над Дарьей Треповой*
15 нояб
Трепова* частично признала вину в совершении теракта
14 нояб
Обвиняемая по делу о теракте Дарья Трепова* не прошла тест на полиграфе
20 окт
Уголовное дело Дарьи Треповой* будут рассматривать в военном суде
17 окт
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Треповой*
10 окт
Завершено расследование дела Дарьи Треповой* о теракте в Санкт-Петербурге
27 авг
Срок следствия по делу Дарьи Треповой* продлили до декабря
25 авг
Суд продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте в Петербурге
-9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:56
Огромная пробка: непогода стала причиной транспортного коллапса на границе России и Грузии
20:44
«Я вам честно говорю!» — Волочкова заявила о скором замужестве
20:33
Родители Аяза Шабутдинова обратились к главе Удмуртии за помощью
20:21
Укрепление партнерства и безопасность: о чем Путин говорил с Рахмоном
20:10
Иски общей суммой на 3,6 млн рублей предъявили Треповой* по делу о теракте
19:58
Людей едва не смыло в море: жуткий шторм ударил по Сочи

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд