В Перу автобус с людьми упал с обрыва
Страшный инцидент унес жизни свыше 20 человек.
Фото, видео: www.globallookpress.com / El Comercio; 5-tv.ru
По меньшей мере 23 человека погибли в трагической аварии в Перу. Междугородный автобус, заполненный пассажирами, упал прямо в 300-метровую пропасть.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на опасном участке, и автобус вылетел с дороги. Но местные жители сообщают, что трасса давно находится в аварийном состоянии и несчастные случаи происходят там регулярно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморье на скользкой дороге перевернулся школьный автобус, пострадали дети. Еще десятки автомобилей также вылетели с обледеневшей трассы.
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