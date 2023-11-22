В Перу автобус с людьми упал с обрыва

По меньшей мере 23 человека погибли в трагической аварии в Перу. Междугородный автобус, заполненный пассажирами, упал прямо в 300-метровую пропасть.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на опасном участке, и автобус вылетел с дороги. Но местные жители сообщают, что трасса давно находится в аварийном состоянии и несчастные случаи происходят там регулярно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Приморье на скользкой дороге перевернулся школьный автобус, пострадали дети. Еще десятки автомобилей также вылетели с обледеневшей трассы.