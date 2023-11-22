Теперь каре? Как Киркоров шокировал поклонников своими прическами

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Алексей Панков
Алексей Панков 33 0

Поп-король многогранен как в музыке, так и в стиле.

Теперь каре? Как Киркоров шокировал поклонников своими прическами

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Уже долгое время народный артист России Филипп Киркоров старается шокировать публику своими необычными образами. Издание dni.ru вспомнило про самые яркие и эффектные эксперименты поп-короля со своими прическами.

Роскошная черная шевелюра

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

До 2018 года Киркоров ходил с густой черной шевелюрой и не планировал ее менять. Фанаты завидовали его волосам и пытались повторить укладку. Однако несколько лет назад музыкант решил удивить своих слушателей.

Модное каре

Youtube / StarPro

Для клипа «Цвет настроения синий» поп-король сделал себе каре. Фанаты положительно отнеслись к эксперименту знаменитости. Однако дальше видео дело не пошло, и ходить с модной прической Киркоров не стал.

Ретро

Youtube / StarPro

В том же 2018-м музыкант выпустил совместную песню «Ибица» с Николаем Басковым. Для клипа стилисты подобрали ему ретро-образ с длинными волосами и роскошными усами, но и этот стиль Киркоров примерил лишь ради искусства.

Афрокосы

www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

В 2020 году Филипп Киркоров появился перед публикой с афрокосами. Однако, судя по всему, ухаживать за ними в бешеном ритме жизни звезды было не очень удобно.

Седые кудри

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Через какое-то время певец предстал перед поклонниками с седыми волосами. Фанаты звезды оценили его новый образ, особенно отметив белые кудри.

Но и эта прическа на голове Киркорова не задержалась надолго. Сейчас знаменитость ходит с короткими волосами.

«Какие мои годы»: Филипп Киркоров уже думает над новой пластической операцией

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров заявил о своем желании вернуться на сцену в качестве ведущего.

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Теперь каре? Как Киркоров шокировал поклонников своими прическами

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