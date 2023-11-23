Бактерии постоянно мутируют: насколько эффективна хлорка для дезинфекции

Это средство есть у каждой домохозяйки. Его разбавляют с собой и дезинфицируют помещения. Есть ли в этом смысл?

Жители Европы уже не знают кому верить. Собственные ученые огорошили их результатами нового исследования. Заявили, что хлорка и отбеливатель на ее основе совершенно бесполезны против супер-бактерий, которые могут вызывать заболевания желудка, серьезные кишечные расстройства, вплоть до летального исхода.

На протяжении десятков лет в больницах все обрабатывали именно хлоркой и, кажется, теперь все пошло прахом. Но так ли все страшно по мнению наших ученых?

«Наука на месте не стоит, но и бактерии не замерли в своем развитии, они постоянно мутируют. У них (в Европе. — Прим. ред.) там все-таки теплее — даже зимой, чем у нас. Все-таки надо провести специализированные испытания на образцах вот этих вот бактерий, чтобы понять, какая концентрация хлорсодержащих препаратов будет эффективна в борьбе именно с ними. В наших условиях, в наших больницах. Возможно, делать комбинированную обработку комбинированными препаратами — как хлорсодержащими, так и нехлорсодержащими», — сказал биолог Дмитрий Левашов.

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