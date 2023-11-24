Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 27 ноября по 3 декабря

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 27 ноября по 3 декабря 2023 года.

Мощная космическая энергия сосредоточена в огненном знаке Стрельца — творческого мыслителя, прирожденного лидера и энтузиаста. В сознании людей преобладает оптимизм, здравомыслие и благородные порывы. Многие ощутят тягу пофилософствовать и углубиться в религиозные темы. Расширяются горизонты познания, желания общаться и развиваться. Смелость и способность на самоотдачу воодушевит и поведет путем законности и поиска справедливости.

В этот период наилучшим образом решаются судебные и законодательные дела, вопросы получения или повышения образования. Процветает туристическая сфера и появляются новые научные открытия.

Единственное условие, которое ставит разумный космос в лице высших планет, это соблюдение всех установленных правил, иерархи и порядка.

27 ноября встречаем Полнолуние на оси Близнецы — Стрелец, символизирующую темы познания, обучения и развития.

Полная Луна, находясь в интеллектуальных и динамичных Близнецах, может вызвать нестабильное психоэмоциональное состояние и повысить уровень тревожности. В решениях о высказываниях по большей части преобладают легкомысленность и спонтанность.

При этом торговые сделки, обмен информацией, товарами, посреднические услуги становятся более активными. Желающим обновить свой образ, чтобы выглядеть моложе и свежее, так как Близнецы — это еще и знак молодости и задора, можно посоветовать покрасить волосы, особенно в светлые оттенки, и применять питательной маски.

1 декабря Меркурий переходит в консервативный и статусный Козерог. Земную стихию. В приоритете решения серьезных задач, связанных с профессиональной реализацией и достижением конкретных целей. Общение и обмен информации происходит строго по существу и с соблюдением субординации. Все заняты делом. Если вы ставите в приоритете социальный рост, то покупка ручки или ежедневника в деловом стиле послужит талисманом продвижения по карьерной лестнице и повышения авторитета.

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Овен — гороскоп на неделю

Овнам стоит уделить внимание развитию своих способностей, привнести ценность и смысл как в окружающее общество, так и в свою жизнь. Приветствуется благотворительность, изучение психологии, тренинги личностного роста. Также это благоприятный период для оздоровления организма и лечения костной системы, суставов, коленей, зубов.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам присущ мощнейший импульс творческого роста. Интуитивность ума, тяга к справедливости. Продуктивными окажутся занятия наукой, астрологией или астрономии, изобретательская и общественная деятельность. Усиливается стремление к свободе, путешествиям или виртуальным расширению кругозора. Вы на пути достижения успеха.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов настало время активной управленческой и организационной деятельности. Основные побуждения связаны с построением надежного фундамента для будущей реализации амбициозных профессиональных устремлений, осуществления планов. Благоприятно решаются вопросы с задолженностями и кредитами, оформлением официальных документов, наследства, страховок.

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Рак — гороскоп на неделю

У Раков появляются шансы встретить свою любовь или надежного союзника во время путешествий, спортивных турниров, общественных и культурных мероприятий. Чувствуется потребность заняться благотворительностью, посвятить себя близким людям, пожертвовать своими интересами ради них. Положение планет благоприятствует вашей популярности и хорошей репутации.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, филигранная работа над собой и точность поступков приведет вас к совершенству. Наделит отменными деловыми качествами. Важным критерием на этом пути является самодисциплина и организованность, аналитике в каждой ситуации. Выгоду приносит сфера обслуживания, медицина, расширение производства, приобретение инструментов и материалов для работы и ремонта.

Дева — гороскоп на неделю

Девы наполнены ощущением счастья и полноты во взаимоотношениях с партнерами, коллегами, супругами. Усиливается стремление к общению и взаимодействию с противоположным полом, настрой на романтику, флирт и любовь. Примите участие в конкурсах, лотереях, спортивных и культурных мероприятиях. Удовольствие принесут занятия любимым хобби и творчеством.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам любое начатое предприятие приносит удовлетворение и блага, беспрепятственно решаются вопросы, касающиеся недвижимости, регистрации прописки, ремонта и аренды помещений, открытия магазина или обустройства офиса. Желательно добавить в свой распорядок дня легкие физические упражнения, пешие прогулки, плавание.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, развлекательная или романтическая поездка на автомобиле, тур выходного дня на автобусе наполнит вас, ваших детей или возлюбленных энергией радости и творческого вдохновения. Фортуна улыбнется вам в учебе и самообразовании, демонстрации своих знаний и яркой самопрезентации. Смело занимайтесь продвижением товаров и услуг с помощью рекламы. Приобретайте новых клиентов. Купите абонемент в спортзал.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам звезды обещают счастливую личную семейную жизнь, поддержку и заботу со стороны домочадцев и родителей. Находятся возможности для благоприятного решения финансовых проблем. Интуиция, внутреннее чутье поможет выбрать правильную стратегию в отношении вложения денег, например, купли-продажи недвижимости, земли, организации семейного бизнеса или фермерского хозяйства.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, чувство юмора, иронии и самоиронии используйте для достижения своих целей. Это ваш рабочий инструмент на текущий период, способствующий расширению и упрощению связей, деловых контактов, заключению выгодных соглашений. Вы легко проводите переговоры, собеседования, встречи. Для более успешной деятельности от вас потребуется активность в интернете и соцсетях.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, состояние мечтательности и романтизма способно не только улучшить финансовую сторону жизни, но и благоприятно сказаться на общей энергетике и состоянии здоровья, стабилизации нервной системы. Мир ждет от вас приветливости и добродушия. Для предпринимателей выгоду принесут сферы, связанные с фармакологией, косметикой, медициной, нефтяной и химической отраслью.

Рыбы — гороскоп на неделю

В поведении Рыб присутствует вызов старому, отжившему себя способу взаимодействия с окружающим миром. Жизнь воспринимается как идеологическая борьба. Девиз: «Перемен требуют наши сердца». В характере проявляется напористость, вера в себя, стремление преодолеть препятствия. Удача и везение приходят благодаря личной инициативе, активности и изобретательности.

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