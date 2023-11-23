В Кремле заявления чешского руководства назвали «истеричными».

Европейский союз (ЕС), будучи подконтрольным США, в составе НАТО двигает свою военную мощь к границам с Россией. И этот неоспоримый факт доказывает, что Европа представляет угрозу для страны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова президента Чехии Петра Павела, который назвал Россию «угрозой номер один».

«Россия не представляет угрозу для Европы. Европа представляет угрозу для России», — прокомментировал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для федерального канала.

Официальный представитель Кремля отметил, что в последнее время, а особенно последний год, из Праги доносится много «истеричных» заявлений. Подобные высказывания не красят руководство республики. Однако это беда Чехии, а не России, заметил пресс-секретарь Владимира Путина.

В заключение Песков добавил, что именно действия Евросоюза побуждают Россию сегодня отстаивать свои границы.

Песков также заметил, что не Россия неоднократно отказывалась от переговоров по Украине. Поэтому оказывать давление в этом вопросе следует не на российскую сторону.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ экономическую войну.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что решение Германии нанесло серьезный удар по ВСУ.