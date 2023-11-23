У Бундесвера появились новые проблемы. Как это отразилось на Украине?

В немецком госбюджете образовалась огромная дыра, из-за которой дальнейшая финансовая и военная помощь Украине оказалась под вопросом. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

«В госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро», — указано в материале.

Авторы пишут, что на фоне этого Конституционный суд в Германии запретил всем ведомствам в стране брать на себя финансовые обязательства. Это означает, что сам бюджет и расходы заморожены, поясняют они.

Если бюджет согласовать так и не удастся, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют остаться без помощи. Но и у самого Бундесвера возникнет проблема — немецкая армия не сможет возместить нехватку оружия, которое было поставлено в зону спецоперации (СВО).

В заключение авторы отметили, что каждый уничтоженный российскими военными танк — это тяжелый удар по украинским нацистам. У ВСУ просто нет возможности ремонтировать разбитую технику. Даже простые ремонтные работы приходится производить в Литве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение, направляя наемников и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

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