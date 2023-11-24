Суд продлил арест Треповой*, обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге

Суд продлил арест Дарье Треповой*, которую обвиняют в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга. Решение было принято в ходе заседания, передает корреспондент 5-tv.ru.

Прокурор требовал продлить арест на шесть месяцев. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и Трепова пробудет под стражей до 18 апреля 2024 года.

Напомним, теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации военкор скончался, еще 52 человека пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Треповой были предъявлены иски общей суммой в 3,6 миллиона рублей.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ