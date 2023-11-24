Суд продлил арест Треповой*, обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 25 0

Прежде ей были предъявлены иски общей суммой почти в четыре миллиона рублей.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Суд продлил арест Дарье Треповой*, которую обвиняют в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга. Решение было принято в ходе заседания, передает корреспондент 5-tv.ru.

Прокурор требовал продлить арест на шесть месяцев. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и Трепова пробудет под стражей до 18 апреля 2024 года.

Напомним, теракт в петербургском кафе был совершен 2 апреля. Трепова прибыла в заведение, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), и вручила ему начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате ее детонации военкор скончался, еще 52 человека пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Треповой были предъявлены иски общей суммой в 3,6 миллиона рублей.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ

Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский
21 нояб
Иски общей суммой на 3,6 млн рублей предъявили Треповой* по делу о теракте
20 нояб
Обвиняемую в теракте Трепову* доставили в суд на очередное слушание
15 нояб
Чем завершилось первое заседание по делу Дарьи Треповой*: самое главное
15 нояб
Появились кадры с судебного процесса над Дарьей Треповой*
15 нояб
Трепова* частично признала вину в совершении теракта
14 нояб
Обвиняемая по делу о теракте Дарья Трепова* не прошла тест на полиграфе
20 окт
Уголовное дело Дарьи Треповой* будут рассматривать в военном суде
17 окт
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Треповой*
10 окт
Завершено расследование дела Дарьи Треповой* о теракте в Санкт-Петербурге
27 авг
Срок следствия по делу Дарьи Треповой* продлили до декабря
-5° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.12
-0.04 96.23
0.08
Делай дело — будет результат: китайский гороскоп на неделю с 27 ноября по...

Последние новости

13:05
Без карт-бланша: как «голландский Трамп» может изменить Нидерланды и что он думает о России
13:03
Суд продлил арест Треповой*, обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге
12:56
В Финляндии назвали маловероятным случайное повреждение Balticconnector
12:48
«Терпеть и не роптать»: какое страшное событие для России в 2024 году предсказала святая Матрона
12:27
В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского
12:23
«Вам интересны мои финансы?» — Костенко ответила на слухи о бедной жизни с Тарасовым

Сейчас читают

Придется посидеть: что сейчас с инфоцыганом Аязом Шабутдиновым
«Страшная тема»: украинцам посоветовали не ждать хороших новостей
Вышел из тюрьмы и угодил на тот свет: история одного жестокого убийства
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд