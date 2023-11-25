Давид Манукян заявился на концерт Ольги Бузовой

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 167 0

Появление бывшего парня сильно расстроило маму певицы.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Исполнитель Давид Манукян пришел поддержать певицу и ведущую Ольгу Бузову на ее концерте. Экс-возлюбленного знаменитости заметил на шоу Ольги Бузовой «Принимай меня» в Известия Hall корреспондент 5-tv.ru.

Впрочем, не только журналисты обратили внимание на общающегося с отцом певицы и пританцовывающего на балконе Даву, но и мама Ольги — Ирина Бузова. Визит бывшего на концерт дочери заметно расстроил мать Бузовой.

«Я вообще в шоке», — можно разобрать сквозь шум шоу слова Ирины Бузовой.

Впрочем, одними танцами дело не ограничилось. Давид Манукян преподнес Бузовой огромный букет роз. А после концерта сбежал от журналистов за кулисы к певице.

Как знать, возможно, совместные съемки на шоу в Китае растопили лед в отношениях бывших возлюбленных и им удалось помириться. Формальным общением, судя по всему, не обошлось. Пользователи сети заметили, что Дава подписался на Ольгу и начал ставить ей лайки на фотографии. Только вот Бузова и не подумала подписаться в ответ.

Самый громкий роман Манукяна с Бузовой продлился всего пару лет. В планах у пары была даже свадьба, так как Дава сделал предложение скандально известной ведущей телевизионных программ. С тех пор у Манукяна было несколько романов, но ни к чему серьезному они так и не привели. А Бузова осталась в одиночестве и полностью посвятила себя работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова призналась, что у нее два года не было секса.

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