Саммит G20 в Бразилии наглядно показал кризис организации

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Слишком много противоречий скопилось в организации.

Фото, видео: Reuters / REUTERS; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Зеленского уже никуда и не приглашают. А то ведь из каждого «западного утюга» вещал. Прошел саммит «большой двадцатки» — опять без него. А Путина позвали, опять. И он вновь подчеркнул, что Россия всегда готова начать мирные переговоры с Киевом. Вообще это был удивительный саммит — второй за год, чего никогда в истории не было. Экстренный, ибо был посвящен блежневосточному кризису. Ни страна-организатор Индия, ни основные спикеры тему Украины вообще не поднимали, поезд ушел. Хотя отдельные лидеры пытались между прочим, зацепить, мол их потрясает жестокость боев.

«А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе — это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза — это не потрясает? А то, что Генеральный секретарь ООН сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, — это не потрясает?» — задавал неудобные вопросы мировому сообществу президент РФ Владимир Путин.

Удивительно было слышать упреки, например, от Канады, где премьер Трюдо, которому прохода не дают канадцы-мусульмане за его произраильскую позицию, выворачивает это как рост антисемитизма. Мол ненависть не к конкретным поступкам конкретного правительства Израиля, а ко всему народу.

И даже назначил спецпредставителя по защите памяти Холокоста и борьбе с антисемитизмом. Чтобы молодое поколение знало правду.

Чтобы молодое поколение знало правду — надо провести расследование боевого прошлого бандеровца Хунки, которому стоя аплодировал канадский парламент и сам Трюдо! Или на Украине не было Холокоста? Или дивизия СС «Галичина» не принимала в нем участие? Или «вы не понимаете, это другое»?

«Большая двадцатка» испытывает явный кризис — страны не могут договориться по острым вопросам. G20 расколота: есть — НАТО и все остальные, и чтобы голос всех остальных был услышан — они объединяются.

Тема:
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