«Забудьте сюда дорогу» — телеведущий Николаев об уехавших звездах

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 114 0

Юрий Николаев призвал закрыть въезд в Россию сбежавшим звездам

«Забудьте сюда дорогу» — телеведущий Николаев об уехавших звездах

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Народный артист РФ не полез за словом в карман.

Народный артист РФ Юрий Николаев заявил, что необходимо закрыть для покинувших страну артистов телевидение, радио и концертные площадки. Своим мнением телеведущий поделился в эксклюзивном интервью с изданием utro.ru.

«Я патриот, и считаю, что уехавшие — против нас. <…> Сюда забудьте дорогу! И уж тем более смешно говорить, что кто-то из артистов может вернуться, чтобы сняться в новогодних передача и получить тут гонорар. Обратного пути в Россию им нет!», — отметил Николаев.

Также телеведущий не понимает, как в нынешнее время можно думать о развлечениях. По его словам, пока российские солдаты участвуют в боевых действиях, необходимо отказаться от различных увеселительных мероприятий.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист РФ Гоша Куценко посещал госпитали, где восстанавливаются российские военнослужащие, получившие ранения в зоне спецоперации. Актер переживает о бойцах, которые защищают Родину.

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«Забудьте сюда дорогу» — телеведущий Николаев об уехавших звездах

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