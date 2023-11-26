Гоша Куценко объяснил, почему пропал с телевидения и как относится к СВО

Знаменитый артист пропал из эфиров, однако продолжает сниматься в российском кино. Попал ли он в черный список?

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко исчез с телеэкранов. Он все еще снимается в фильмах и сериалах, но на одном из федеральных каналов, по собственным словам, его бойкотируют вот уже десять лет — внесли в черный список. Об этом актер рассказал в эфире YouTube-шоу Тины Канделаки. Лицо актера не появляется ни в развлекательных передачах, ни в телевизионных кинопроектах.

«Меня приглашали в различные шоу, но я сразу отказывался. И, в общем, как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале. Это длится уже более десяти лет. И для меня, конечно, как артиста это — чувствительный удар», — признался Куценко.

Сцена и съемочная площадка для актера — не просто работа. Он, как говорит сам, серьезно вкладывается в каждую роль, не на каждую соглашается по ряду причин, ищет свое. В 2016 году Куценко публично заявлял, что готов уйти из профессии, так она «губит людей». Сконцентрироваться хотел на режиссуре, а лицедейство мечтал оставить в прошлом. Однако по сей день соглашается на новые проекты.

Как объяснил Куценко, по-прежнему поступают «цепляющие предложения». Он чувствует, что очередная роль поможет раскрыться с неожиданной стороны, сказать новое слово в творческой биографии. По тому же принципу артист выбирает и театральные постановки, в которых принимает участие. Если в сердце «отзывается», соглашается.

Родина заслуженного артиста РФ — Украина, Запорожье. Нынешняя политическая ситуация не может не задевать его, невозможно оставаться равнодушным к происходящему. Как отметил Куценко, артист — это человек нервный, с «оголенным сердцем». Для него вооруженный конфликт стал огромной психологической нагрузкой. Это постоянные переживания о семье и детях, а еще о бойцах, отдающих жизни за страну.

«Переживаешь о всеобщем будущем и живешь ощущением желания помощи и спасения мира. Все-таки творческие люди — миротворцы по сути», — комментировал Куценко.

Несмотря на происхождение, Гоша Куценко не уехал за границу. Более того, он посещал госпитали, где восстанавливаются российские военнослужащие, получившие ранения в зоне спецоперации. Актер считает, что творческие выступления помогают бойцам отвлечься и получить столь необходимые положительные эмоции. Говорит, когда общаешься с парнями, побывавшими на передовой, понимаешь, как сильно им нужна поддержка.

В 2023-м президент РФ Владимир Путин наградил Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». И никакой телевизионный бойкот не повлиял на решение главы государства. За год Куценко сыграл в сериалах «Волшебный участок», «Скорая помощь-6», «Секс. До и после», «Балабол-7», «Красный-5», «Открытый брак» а также в фильмах «Быть», «Любовь-морковь: Восстание машин» и «Юра дворник», впереди и новые премьеры. Он выходит на сцену в спектаклях Love Letters в дуэте с Екатериной Климовой и в комедийной постановке «Трактирщица».

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