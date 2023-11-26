Самый главный страх. Чего боится командование ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 260 0

ABC News: ВСУ опасаются расширения зоны боевых действий на полях СВО

Самый главный страх. Чего боится командование ВСУ

Фото: Reuters / Stringer

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Украинские военные за красивой бравадой скрывают настоящий страх перед российской армией.

Украинские военные всерьез опасаются того, что успешные действия ВС РФ распространятся за пределы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В беседе с западным журналистом украинский офицер показал тренировки боевиков ВСУ и порассуждал об эффективности натовской техники в сравнении с советскими образцами, которые были на вооружении Украины до начала спецоперации. Но главная мысль спрятана в самом конце материала. За внешней бравадой и отчетом о готовности к любой ситуации на передовой спрятался страх.

Генерал-лейтенант Сергей Наев открыто признал, что украинское контрнаступление не принесло результата. Российские военные адаптируют и развивают свою тактику, используя более совершенное оружие, а также имеют превосходство в воздухе, заметил офицер ВСУ.

«Наев предупредил, что если Россия продолжит увеличивать производство оружия и совершенствовать технологии с помощью своих союзников, война может снова выйти за пределы востока и юга», — говорится в материале западных журналистов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. «Коллективный Запад» объявил действия России «агрессией» и начал накачивать Украину деньгами и вооружением, а также ввел экономические санкции против РФ, фактически объявив России войну.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Глава государства отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне спецоперации.

В конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери Украины с июня превысили 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. Украинской же стороне никаких успехов добиться не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский врет о ходе конфликта с Россией.

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