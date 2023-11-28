Группировка ХАМАС позвала Илона Маска в сектор Газа

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 19 0

Представитель ХАМАС Хамдан призвал Илона Маска посетить сектор Газа

Группировка ХАМАС позвала Илона Маска в сектор Газа

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Американский предприниматель 27 ноября прилетал в Израиль.

Руководство палестинского движения ХАМАС пригласило американского предпринимателя Илона Маска в сектор Газа. Заявление члена руководства Усама Хамдана процитировал телеканал Al Jazeera.

Хамдан в своем обращении подчеркнул, что Маску нужно показать масштабы кровопролития, устроенную Израилем в палестинском анклаве.

«Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль — прим. Ред.) против нашего народа в Газе», — заявил представитель группировки ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск прилетел в Израиль после обвинений в антисемитизме. В рамках поездки бизнесмен из США побывал в приграничном с сектором Газа кибуце — на месте нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей 7 октября 2023 года.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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