ВСУ обстреляли Донецк новым типом ракет JROF HEF, произведенными в Словакии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Ракеты попали в жилые дома.

ВСУ обстреляли Донецк новым типом ракет JROF HEF, произведенными в Словакии

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Киевские боевики обстреляли жилые дома Донецка новым типом боеприпасов — словацкими ракетами JROF HEF. Ранее такое вооружение не использовалось в зоне СВО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координациим (СЦКК).

Ракеты имеют довольно большую дальность: до 40 километров. Более того, они начинены поражающими элементами, в каждом снаряде — более девяти тысяч шариков.

«Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру республики», — отмечается в сообщении.

В результате обстрела пострадала женщина, четыре жилых дома повреждены.

Нельзя исключать, что подобные оружие ВСУ использует в качестве ответа на резкое заявление Словакии, власти которой сообщили, что перестают предоставлять Украине военную помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США направляют деньги на Украину, но они остаются в США.

ВСУ обстреляли Донецк новым типом ракет JROF HEF, произведенными в Словакии

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Фото: Telegram / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины / DNR_SCKK

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Фото: Telegram / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины / DNR_SCKK

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Фото: Telegram / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины / DNR_SCKK

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Фото: Telegram / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений Украины / DNR_SCKK

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