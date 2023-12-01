ВСУ обстреляли Донецк новым типом ракет JROF HEF, произведенными в Словакии

Киевские боевики обстреляли жилые дома Донецка новым типом боеприпасов — словацкими ракетами JROF HEF. Ранее такое вооружение не использовалось в зоне СВО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координациим (СЦКК).

Ракеты имеют довольно большую дальность: до 40 километров. Более того, они начинены поражающими элементами, в каждом снаряде — более девяти тысяч шариков.

«Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру республики», — отмечается в сообщении.

В результате обстрела пострадала женщина, четыре жилых дома повреждены.

Нельзя исключать, что подобные оружие ВСУ использует в качестве ответа на резкое заявление Словакии, власти которой сообщили, что перестают предоставлять Украине военную помощь.

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