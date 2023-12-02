Птичка в неволе или расчетливый абьюз: почему брак Кейт и принца Уильяма трещит по швам
Принц Уильям и Кейт Миддлтон стараются реже видеться друг с другом
Фото: www.globallookpress.com / I-Images
В отличие от опальных Меган и Гарри, Кейт и Уильям не запятнали себя скандалами и разборками, однако, некоторые неприятные подробности их брака все же стали достоянием общественности.
Правда ли, что самая образцовая пара Великобритании обречена на расставание?
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли долгожданную свадьбу в 2011 году. Торжество старшего из внуков королевы Елизаветы британцы сравнивали с национальным праздником, и не зря: за годы «правления» герцоги Кембриджские успели стать настоящими любимцами народа. В отличие от опальных Меган и Гарри, Кейт и Уильям не запятнали себя скандалами и разборками, однако, некоторые неприятные подробности их брака все же стали достоянием общественности. Подробнее о перипетиях в образцовом королевском семействе — в материале 5-tv.ru.
Из грязи в князи
Сегодня уже мало кто помнит, но изначально Уильям не рассматривал Кейт для брака и совместной жизни. Аристократ и красавчик не задумывался о том, что его спутницей жизни станет женщина «не голубых кровей». Миддлтон происходила из простой семьи, ее мать работала стюардессой, отец трудился пилотом, а сама Кейт была обычным менеджером в магазине. Правда, спустя пару лет Миддлтон оттуда уволилась и начала развивать карьеру фотографа.
С 2005 года миллионы британцев ждали, когда же Уильям сделает Кейт заветное предложение. Свадьба в итоге состоялась лишь в 2010 году, но стала одним из самых долгожданных событий.
Кроме прочего, оказалось, что на протяжении всех отношений Кейт и Уильям могли неоднократно развестись. В 2007 году, еще за несколько лет до замужества, Миддлтон всерьез рассуждала, так ли ей нужны отношения с человеком, который не торопится идти с ней вместе рука об руку и не видит в ней мать своих детей.
«Я думаю, что отношения могут тебя полностью поглотить, когда ты моложе. Я действительно ценила то время, в том числе и для себя, хотя в то время я об этом не думала», — поделилась прожитыми переживаниями Миддлтон.
Слухи об изменах
За два десятилетия отношений, 12 лет из которых принц и принцесса Уэльские являются мужем и женой, им не раз приходилось испытывать свою любовь на прочность. Непродолжительное расставание в 2007 году, жизнь по протоколам, преследование папарацци, слухи об изменах Уильяма — пройти через все это паре удалось с достоинством.
Правда, темное пятно в биографии Уильяма все же было. Предполагаемая разлучница одной из самых знаменитых пар — маркиза и бывшая подруга самой Кейт Роуз Ханбери. Одно время она с супругом жила неподалеку от Кейт и Уильяма. Внук Екатерины крутил роман с Роуз, когда жена была беременна в очередной раз. В 2019 году, когда принц якобы и закрутил роман с соседкой, будущая королева разорвала с ней связи. То ли Кейт простила супруга, то ли в королевской семье решили замять ситуацию, но факт остается фактом: грандиозного развода не вышло.
Слухи неясного характера сообщали, что у молодого принца Уильяма были связи с огромным количеством девушек. В их число однажды даже попала арабская принцесса Латифа, которая позже станет известна благодаря неудачной попытке бегства из ОАЭ. Другие утверждают, что на самом деле речь о ее старшей сестре, принцессе Шамсе, которая долгое время жила в Англии и имела шансы сблизиться с будущим наследником британского трона.
Среди неожиданных имен, встречающихся в сплетнях о королевских возлюбленных как-то промелькнуло имя Камиллы Аль-Файед — дочери владельца Harrods и сестры покойного Доди Аль-Файеда, погибшего в катастрофе вместе с принцессой Дианой. Ни один из романов мало-мальского подтверждения так и не получил.
Витающее в воздухе напряжение
Только за последние пару лет Кейт Миддлтон и принц Уильям неоднократно давали поводы посудачить об их возможном разводе. Все чаще в последнее время герцогиня и принц появлялись на светских мероприятиях по отдельности, а на фоне смерти Елизаветы объем работы в сфере благотворительности увеличился в разы. Практически ежедневно им приходится посещать различные мероприятия, совершать визиты по стране или отправляться на другие континенты, присутствовать на всех официальных мероприятиях дворца. На фоне этого в звездной паре то и дело гремят скандалы.
«Нагрузка увеличилась вдвое. Необходимость проводить так много времени вместе и быть постоянно на виду усиливает напряжение. В последнее время отношения между Уильямом и Кейт настолько ухудшились, что они две недели не разговаривали. Все настолько плохо, что их команда все чаще планирует для них раздельные визиты, чтобы дать им остыть», — сообщает источник изданию In Touch.
В последнее время пристальное внимание к супруге немало выводит из себя Уильяма. Привыкший находиться в эпицентре обсуждений принц немало устал от того, что публика выбирает предметом обожания его жену, а не самого будущего наследника престола. Саму Кейт, впрочем, ситуация вполне устраивает и менять ее герцогиня не намерена.
Разведется ли примерная королевская парочка?
На фоне обострившейся ситуации в паре шанс, что Кейт и Уильям разведутся, значительно возрастает, уверяют королевские биографы. Вопрос, почему Миддлтон все еще терпит характер своего благоверного, остается открытым. Нумерологи уверены: истинная мотивация Кейт кроется в жажде денег и тотальной глупости. По их словам, только не очень умная женщина способна терпеть возможные измены принца и продолжать рожать ему детей.
«Неудержимое желание денег, власти и низкий интеллект. Страшное сочетание. С одной стороны, главное для тебя власть и деньги (Манипура 99%), а с другой стороны у тебя интеллект (Аджна 18%). Жить-то можно, но амбиции и свою главную страсть — как ее реализовать? А тут ты случайно пропускаешь год, и оказываешься на одном курсе с принцем. Просто сказка. Любопытно, что принц сейчас находится в периоде везения, а как период закончится, возможен кармический удар через отношения, в то время как Кейт войдет в период негативной воронки, отражающейся на семье», — предрекают тарологи по всему миру.
Часто в Сети зарубежных тарологов повторяется и такой расклад, согласно которому развода Кейт и Уильяма дождаться не получится.
Сочетание тройки карт Рыцарь Жезлов, Королева Пентаклей и Девятка Пентаклей позволяют утверждать, что отношения Кейт и Уильяма не обречены на провал, как может показаться, на первый взгляд. Уильям выступает в роли Рыцаря Жезлов, он умный, властный и богатый человек. Он будет активно присутствовать на светских мероприятиях вместе со своей супругой и дальше, играя роль счастливого человека во взаимных отношениях. В этом союзе постоянно будут происходить новые события.
Кейт же выступает в роли Королевы Пентаклей. Она — идеал для Уильяма — миловидная, у нее сильное либидо, женская энергия буквально хлещет из нее, хорошая хозяйка. Но в то же время Пентакли говорят лишь о денежной стороне вопроса, у человека отсутствуют другие цели, кроме материальных. Да, Кейт для Уильяма идеал, но она скорее важна для его репутации, чем для его души. Семья рада их союзу, поклонники — тоже.
Девятка Пентаклей проливает свет на истинную глубину чувств в паре — ее нет. Скорее всего, принц и герцогиня постоянно ссорятся по поводу денег, взгляд на мир у них совершенно разный. Это «одиночество вдвоем», они вместе, потому что так надо, а не потому, что сами этого хотят. У них есть серьезные разногласия, но оба замалчивают проблему и не хотят ее решать.
Развода не случится, но трудности обеим сторонам в браке обеспечены, неприятности и дальше будут поджидать их на каждом шагу. Они оба давно не оправдывают ожидания друг друга, в отношениях царит недосказанность. Уильям уже предавал Кейт, и, скорее всего, сделает это еще не раз. И она раз за разом будет с этим смиряться.
Сохранит ли Кейт титул в случае развода?
После замужества официальный титул Кейт Миддлтон звучит так: «Кэтрин Элизабет, ее королевское высочество герцогиня Кембриджская». По крайней мере, именно это написал принц Уильям при регистрации рождения принца Джорджа.
Когда Диана, ее королевское высочество принцесса Уэльская, развелась с Чарльзом, согласно их брачному контракту она потеряла титул «Ее королевское высочество», оставшись «Дианой, принцессой Уэльской». Но в случае с браком Кейт и Уильяма есть нюанс: перед свадьбой супруги отказались подписывать брачный договор. И это означает, что, в отличие от принцессы Дианы, Кейт имеет полное право оставить себе королевский титул.
Ранее 5-tv.ru раскрыл, кого из семьи принц Гарри назвал расистом. Когда на днях вышла новая книга Омида Скоби «Конец игры», все принялись обсуждать многочисленные обвинения, которые писатель выдвинул против членов королевской семьи.
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