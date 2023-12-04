В Израиле пообещали уничтожить боевиков ХАМАС по всему миру

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Times of Israel: Израиль устроит охоту на членов ХАМАС по всему миру

В Израиле пообещали уничтожить боевиков ХАМАС по всему миру

Фото: REUTERS / Alexander Ermochenko

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Представители еврейского государства заявили, что эта цель будет достигнута, даже если на ее выполнение понадобится несколько лет.

Израиль ликвидирует всех членов палестинского движения ХАМАС по всему миру. С таким заявлением выступил глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар.

«Кабинет поставил перед нами задачу ликвидировать ХАМАС. И мы намерены это сделать. Всех и везде — в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре», — процитировала слова Бара газета Times of Israel.

Бар отметил, что Израиль этой цели намерен достичь, даже если на ее выполнение понадобится несколько лет.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по войне в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит с россиянами, оставшимися в секторе Газа.

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