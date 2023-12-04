В Израиле пообещали уничтожить боевиков ХАМАС по всему миру

Представители еврейского государства заявили, что эта цель будет достигнута, даже если на ее выполнение понадобится несколько лет.

Израиль ликвидирует всех членов палестинского движения ХАМАС по всему миру. С таким заявлением выступил глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар.

«Кабинет поставил перед нами задачу ликвидировать ХАМАС. И мы намерены это сделать. Всех и везде — в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре», — процитировала слова Бара газета Times of Israel.

Бар отметил, что Израиль этой цели намерен достичь, даже если на ее выполнение понадобится несколько лет.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по войне в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит с россиянами, оставшимися в секторе Газа.