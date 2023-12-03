Связь утеряна навсегда? Что сейчас с россиянами, оставшимися в секторе Газа

Дипмиссия РФ не может связаться с некоторыми россиянами в секторе Газа
Фото: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES
Эвакуация граждан России из зоны боевых действий все еще продолжается. Что говорят в МИД?
Российские дипломаты не могут установить связь с некоторыми россиянами в секторе Газа. Соответствующим заявлением с агентством ТАСС поделилась пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.
Дипломат подчеркнула, что сотрудники миссии не прекращают попыток выйти на связь. При этом эвакуация продлится ровно столько, сколько будет необходимо.
«Списки на выход одобряются партиями. Эвакуация продлится столько, сколько потребуется», — отметила Зарипова.
Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником Газы»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 150 палестинских беженцев приняли в Дагестане, половина из них — дети. В России они получили все необходимое — одежду, обувь и технику для того, чтобы оставаться на связи. Детям вручили подарки со сладостями и игрушками. Жители Дагестана относятся к беженцам как к дорогим гостям. Им пообещали знакомство с культурой и обычаями местных народов.
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