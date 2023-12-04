В ЛНР задержан украинский шпион, следивший за российскими военными

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 401 0

Преступник был задержан сотрудниками ФСБ России.

В ЛНР задержан украинский шпион, следивший за российскими военными

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Украинец задержан в Луганской народной республике (ЛНР) по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

По данным ведомства, гражданин Украины следил за перемещением военных России и техники. Задержанный действовал в интересах иностранной разведки. В частности, собираемая им информация передавалась представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В настоящее время в отношении шпиона ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Рязанской области задержали мужчину, подозреваемого в подрыве железной дороги, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

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