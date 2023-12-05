Туда звонит вся Россия: что происходит в кол-центре приема вопросов Путину
Более 256 тысяч вопросов поступило от россиян к Путину
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Дружинин; 5-tv.ru
Вопросы задают по телефону, через СМС, по видеосвязи и через сайт.
Сотни обращений к президенту в день принимают операторы кол-центра в Москве. Подготовка к прямой линии и итоговой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 14 декабря, идет полным ходом.
Вопросы задают по телефону, через СМС, по видеосвязи и через сайт. Самые острые темы — социальная сфера, ЖКХ, дороги и медицина, а также помощь семьям участников СВО. На сегодня вопросов уже более 256 тысяч.
Там, куда звонит вся Россия, побывала корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.
Ранее 5-tv.ru писал, что 1 декабря заработал аналитический центр, который принимает вопросы для президента России. Через две недели, 14 декабря, Путин подведет итоги года в прямом эфире, трансляция мероприятия начнется в 12:00 по московскому времени.
Это будет совмещенный формат большой ежегодной пресс-конференции — то есть общение с журналистами и прямой линии, когда вопросы задают обычные граждане.
- 3 дек
- Как задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году
- 1 дек
- Каждый час — сотни звонков: как работают колл-центры приема вопросов Владимиру Путину
- 1 дек
- В РФ готовятся к прямой линии и пресс-конференции Путина 14 декабря
- 8 июн
- Песков сказал, когда пройдет прямая линия с Путиным
- 14 мар
- В Кремле ответили на вопрос о прямой линии с Путиным в 2023 году
- 12 дек
- Песков: большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет
- 9 нояб
- В Кремле рассказали, когда состоятся прямая линия и послание парламенту Путина
- 5 сент
- Даты прямой линии и послания Федеральному собранию Путина пока не определили
- 4 авг
- В Кремле не исключили объединение прямой линии Путина с пресс-конференцией
- 29 июл
- Песков: дата прямой линии с президентом Путиным будет определена позже
Читайте также
85%
0.91 98.58
0.67
Нашли ошибку?