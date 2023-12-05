Туда звонит вся Россия: что происходит в кол-центре приема вопросов Путину

Вопросы задают по телефону, через СМС, по видеосвязи и через сайт.

Сотни обращений к президенту в день принимают операторы кол-центра в Москве. Подготовка к прямой линии и итоговой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 14 декабря, идет полным ходом.

Вопросы задают по телефону, через СМС, по видеосвязи и через сайт. Самые острые темы — социальная сфера, ЖКХ, дороги и медицина, а также помощь семьям участников СВО. На сегодня вопросов уже более 256 тысяч.

Там, куда звонит вся Россия, побывала корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Ранее 5-tv.ru писал, что 1 декабря заработал аналитический центр, который принимает вопросы для президента России. Через две недели, 14 декабря, Путин подведет итоги года в прямом эфире, трансляция мероприятия начнется в 12:00 по московскому времени.

Это будет совмещенный формат большой ежегодной пресс-конференции — то есть общение с журналистами и прямой линии, когда вопросы задают обычные граждане.