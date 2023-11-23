«Единственное влияние — эрекция»: Бари Алибасов ответил на слухи о страшной опухоли

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 64 0

Бари Алибасов уклонился от ответа о кисте в интимном месте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По данным некоторых СМИ, продюсеру грозит срочная операция. Что с ним происходит сейчас?

Некоторое время назад ряд СМИ сообщили о том, что у заслуженного артиста РФ Бари Алибасова была обнаружена опухоль. В ближайшее время ему понадобится срочное хирургическое вмешательство.

По данным журналистов, Алибасов жаловался на боль в интимном месте. По результатам обследования специалисты выявили у него кисту в репродуктивной системе. Несмотря на то, что опухоль не злокачественная, врачи приняли решение удалить ее для избежания рисков.

Редакция 5-tv.ru связалась с музыкальным продюсером, чтобы выяснить, насколько правдива эта информация. Алибасов заявил, что чувствует себя прекрасно, а затем постарался уклониться от ответа.

«Да, разрезали меня хирурги на маленькие части, а потом собрали опять. <…> На меня никогда ничего не влияло. Единственное влияние для меня — это эрекция», — отметил Алибасов.

«Если надо — он делает»: как живет Бари Алибасов после операции на позвоночнике

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавно Алибасов перенес очередную операцию на позвоночнике. Хирургическое вмешательство прошло в штатном режиме.

-8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.16
0.29 96.15
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:55
Причина понятна: как украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ
10:48
Он только отметил день рождения: каким был погибший в зоне СВО Борис Максудов
10:43
Аварии, пробки, SOS: регионы России заметает снегом — прогноз неутешительный
10:15
«Единственное влияние — эрекция»: Бари Алибасов ответил на слухи о страшной опухоли
10:07
Эмиграция, рак, инсульт. Как сложились судьбы актеров из фильма «Приключения Буратино»
9:56
Корреспондент Максудов погиб при атаке ВСУ в Запорожской области

Сейчас читают

30% украинок подвергались насилию со стороны работодателей в Польше
Придется посидеть: что сейчас с инфоцыганом Аязом Шабутдиновым
Вышел из тюрьмы и угодил на тот свет: история одного жестокого убийства
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд